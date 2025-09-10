Unimc al Festival della Storia. Domani incontro con il rettore

L’Università di Macerata sarà tra i protagonisti del settimo Festival della Storia di Ancona, dal titolo "Passioni", da domani a domenica alla Mole Vanvitelliana. Al centro le passioni come motore di cambiamento, ora rischio di smarrimento. In programma i contributi dei docenti Unimc, mentre al bookshop saranno disponibili alcune pubblicazioni della casa editrice universitaria Eum. Si parte domani alle 19 nella Sala Boxe, dove Simona Antolini dialogherà con Roberto Lampa sul tema "Quando l’economia dimentica la storia". Si tratta di un confronto che prende le mosse dalla crisi del 2008 e dal pensiero di Oskar Lange per riflettere sul rapporto tra economia, società e memoria storica. Alla stessa ora, nell’Auditorium della Mole, Riccardo Piccioni interverrà con Alessandro Campi in "La passione nazionale nella storia del Novecento (e nel mondo contemporaneo)" tra identità collettiva, patriottismo e derive nazionalistiche.

Venerdì, alle 17, appuntamento in Sala Boxe, il rettore John McCourt sarà protagonista di "La passione per la parola", un dialogo con Annalisa Volpe dedicato al potere della letteratura come strumento capace di custodire memorie; a seguire Giuseppe Capriotti con Giuseppina Capriotti Vittozzi in "Fantastici faraoni", un viaggio nel fascino dell’antico Egitto. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito senza prenotazione. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.festivalstoriancona.it.

La partecipazione di Unimc testimonia la vitalità della sua comunità scientifica e la volontà di portare nel cuore di un festival di respiro nazionale uno sguardo multidisciplinare.