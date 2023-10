Unimc: contatto riuscito con il mondo del lavoro

Trecento partecipanti per 50 tra aziende e associazioni di categoria: sono i numeri del Career Day dell’Università che, dopo le edizioni online degli ultimi anni, torna in presenza riempendo di laureati e laureandi le sale della biblioteca giuridica dell’ateneo. "È un orgoglio – ha sottolineato il rettore John McCourt- aver coinvolto tante aziende del territorio. Il nostro impegno è quello di preparare gli studenti al mondo del lavoro, in questo senso tutte le lauree devono essere professionalizzanti. Le Marche soffrono di un’emorragia di ragazze e ragazzi che scelgono di andare fuori per cercare lavoro. È uno spreco di risorse, che invece dovrebbero far volare il nostro territorio". Gigliola Paviotti, referente di ateneo per la formazione e l’impresa, ha rimarcato lo stesso dato a cui ha aggiunto "un inverno demografico non neutro per le nostre imprese a livello locale, nazionale ed europeo che, abbinato alla fuga delle persone, diventa veramente problematico". D’altra parte, si registra invece un desiderio dei laureati di poter rimanere. "Da un nostro piccolo sondaggio interno – ha detto la professoressa Paviotti – è emerso che il 45,9% dei nostri laureati vorrebbe trovare lavoro nella regione". La pandemia, che ha visto tante persone rimanere disoccupate a causa del lockdown, ha influito anche sulla percezione del lavoro, considerato una parte importante ma non esclusiva dell’identità personale. Rispetto, infatti, alle caratteristiche ritenute prioritarie nella ricerca dell’occupazione. Durante il Career Day sono state annunciate anche le prossime novità dal docente referente Marcello La Matina. "Creeremo una comunità ’Alumni’ - ha sottolineato - per mettere in collegamento tutti i laureati del nostro ateneo".