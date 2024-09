Unimc e il nuovo anno accademico. Più matricole a Giurisprudenza

È fissata per il 12 settembre al tetro Lauro Rossi la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico di Unimc. L’Ateneo intanto si prepara all’inizio delle lezioni che riporteranno in città migliaia di studenti. Sul fronte della formazione e dei nuovi iscritti, significativo è il risultato registrato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc che ha registrato un aumento di immatricolazioni del 30%. Non solo.

Al dipartimento è stata conferita la qualifica di "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" da parte del MInistero dell’università e della ricerca, al secondo posto in Italia. "Oltre al corso magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza abbiamo dei corsi triennali innovativi come l’International Eeuropean and comparative legal studies, Iecols, in lingua inglese – spiega Stefano Pollastrelli, direttore del Dipartimento – e l’unico corso in Italia per consulente giuridico per lo sport, che vanta convenzioni con la Figc e la Lega Nazionale Dilettanti".

Unimc permette poi di ottenere un doppio titolo di laurea in Giurisprudenza con l’Università di Orléans. "È un nostro fiore all’occhiello. L’accordo consente di sostenere corsi ed esami in Francia e ottenere due lauree in Giurisprudenza con entrambe le università. È un percorso che si aggiunge agli Erasmus". Poi, importanti sbocchi lavorativi. "Insieme alla magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza – illustra Pollastrelli –, per il triennio in Scienze dei servizi giuridici contiamo cinque curricula: Consulente per il lavoro, Consulente per i trasporti, Operatore giudiziario e criminologico, Operatore giuridico per le amministrazioni pubbliche e private, e il già citato Consulente giuridico per lo sport. C’è anche una laurea magistrale in Scienze giuridiche per l’innovazione, per gli interessati alle nuove tecnologie e all’AI".

Poi le scuole di specializzazione; le summer e winter school di approfondimento; i corsi post lauream e i dottorati di ricerca. Il prossimo open day per conoscere nel dettagli l’offerta del Dipartimento di Giurisprudenza è fissato per martedì, con la presentazione dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico dalle 15 alle 16 all’Orto dei pensatori; poi i corsi di laurea magistrali dalle 16.15 alle 17.15 nel cortile interno della facoltà, in via Garibaldi 20.