Unimc è sempre più internazionale. Scienze della formazione si amplia

Il dipartimento Unimc di Scienze della formazione, beni culturali e turismo, da anni premiato nelle classifiche Censis, presenta nuovi percorsi di formazione internazionali. "Siamo un dipartimento che mette al centro la qualità della didattica e la cura delle relazioni – spiega il direttore Simone Betti –. Lo dimostrano i risultati dei questionari di valutazione compilati dagli studenti, che esprimono un livello di soddisfazione tra i più alti dell’ateneo. Ma al di là dei numeri, ciò che ci distingue è l’empatia, la capacità di accompagnare ogni studente nel proprio percorso, valorizzandone la diversità e favorendone il successo formativo. Il dipartimento integra competenze pedagogiche, storico artistiche, manageriali e linguistiche, in un equilibrio che consente agli studenti di sviluppare sia solide basi teoriche che strumenti operativi per l’inserimento professionale".

Da quest’anno, il corso "International Tourism and Destination Management" offre anche la possibilità di conseguire un doppio titolo internazionale con l’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, in Germania. Il corso in Scienze della formazione primaria abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e consente l’accesso al tirocinio formativo attivo per la specializzazione nel sostegno. Completa l’offerta del dipartimento il corso quinquennale a numero programmato in Scienze della formazione primaria, che abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e consente l’accesso al tirocinio formativo attivo per la specializzazione nel sostegno. L’offerta si arricchisce infine con master post lauream e dottorati di ricerca, spesso inseriti in progetti di cooperazione europea ed extraeuropea, che rappresentano una porta d’accesso privilegiata verso la ricerca e l’alta formazione.