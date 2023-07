Unimc e Terzo settore, un rapporto rinnovato

Analizzare il rapporto che si sta consolidando tra Unimc e il mondo del terzo settore, riflettere sulla collaborazione tra associazionismo, Centro servizio per il volontariato e mondo Arci a favore delle zone del sisma 2016. Sono questi i temi dell’incontro previsto per domani, alle 17.30 nel CreaHub di via Gramsci, dal titolo "Università e Terzo settore per il territorio, un rapporto rinnovato", focus group promosso dal progetto "C’entro. Insieme per le terre del sisma". "Unimc è un ente centrale nel territorio per lo svolgimento della Terza missione e per analizzare i risultati ottenuti dagli interventi previsti dal Pnrr nelle zone del cratere – spiegano gli organizzatori –. Inoltre con le modifiche alle normative vigenti e la riforma del terzo settore è sempre più necessario sviluppare una nuova rete di collaborazioni che veda protagonisti il Csv, Arci e associazionismo". Ad aprire gli interventi il rettore John McCourt e Massimiliano Bianchini, presidente Arci Marche, mentre il prorettore Catia Giaconi analizzerà le modalità d’interpretazione di Unimc della Terza missione. Concluderà Simone Bucchi, presidente Csv Marche.

re. ma.