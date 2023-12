Unimc entra nell’industria della moda

Moda Metrics, spin-off del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Macerata, segna il suo ingresso nell’industria della moda con un approccio che fonde creatività, tecnologia e intelligenza artificiale. Nata grazie alla vincita del premio E-Capital 2022, si basa sull’innovativa piattaforma B-people. "È una grande soddisfazione per il nostro Ateneo vedere studi e ricerche concretizzarsi in modelli di business innovativi che valorizzano le idee di giovani intraprendenti", commenta il rettore John Mc Court. "La Spin off – sottolinea la presidente Francesca Spigarelli - è nata da una innovazione premiata dal nostro territorio e frutto del lavoro e dell’intuizione di giovani talenti. In Ateneo l’abbiamo sviluppata, definendo il corretto modello di business e aprendo le traiettorie di crescita in ottica globale, guardando anche alle relazioni con il mercato asiatico". L’obiettivo principale è di fondere la consulenza d’immagine con l’acquisto di abbigliamento online, partendo da una app. Attraverso l’analisi delle caratteristiche fisiche degli utenti e algoritmi di intelligenza artificiale, l’app rilascia consigli personalizzati per scegliere outfit, capi d’abbigliamento e make-up. Servizi aggiuntivi saranno il guardaroba digitale e il Fashion Tips, che permette agli utenti di ricevere consigli da consulenti d’immagine esterni. Sono soci della start up: Lorenzo Compagnucci, Paolo Sernani, Giorgia Vulpiani, Marina Paolanti, Sixuan Liu, Francesca Spigarelli, Francesco Alborino e Michele Wajchenberg.