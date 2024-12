Unimc, giornata del laureato. Premiati gli studenti di ieri: "Il nostro ateneo è una comunità"

L’Università di Macerata riunisce i suoi laureati di 25 e 50 anni fa ed "elegge" Andrea Agostini "Laureato dell’anno". A Giuseppe Bommarito è andato invece il premio Oscar Olivelli per la lotta contro la piaga degli stupefacenti. Con ex studenti arrivati anche da Inghilterra e Svizzera, dalla Grecia sono giunti Evangelia Nektaria Georgopoulou e Sotirios Tsouvalas, simboli del legame tra Unimc e i tanti studenti greci che scelsero Macerata per formarsi in diritto. "La nostra idea – ha rimarcato il rettore McCourt – è quella di un’università-comunità, basata sulla ricerca necessaria per dare energia a tutti i nostri insegnamenti. Oggi tornate a visitare un ateneo in salute. Siamo qui da oltre sette secoli, che però non valgono niente se non siamo utili per il presente e il futuro dei nostri iscritti e del nostro territorio. Fare l’università non è solo apprendere informazioni, ma è un momento di formazione per crescere in autonomia, non in solitudine ma in una comunità". "L’istituzione universitaria – ha ribadito la direttrice dell’Alam Daniela Gasparrini – è una comunità che ha bisogno di una presenza partecipe di tutti quelli che qui hanno acquisito la loro formazione, che li rende a pieno titolo parte dell’università". È stato lanciato infatti l’Alumni Worldwide Project che, sotto la guida di Marcello La Matina, offrirà una piattaforma per consentire ai laureati di ritrovarsi. Il laureato dell’anno è Andrea Agostini, presidente della fondazione Marche Cultura, scelto per il suo contributo alla promozione del patrimonio culturale della regione. "Credo che l’Università, prima ancora che dare agli studenti una formazione per il loro percorso professionale, insegni a coniugare sogni e responsabilità, a volare alto, ancorando le proprie aspirazioni all’impegno quotidiano", ha detto Agostini. A Giuseppe Bommarito è andato il premio Olivelli: "Bisogna prevenire, intervenire e reprimere la piaga della droga, che è diventata un’epidemia" ha rimarcato l’avvocato. Ad Alessandra Calisti Alessandrini ( fondatrice del blog “Mamme Marchigiane”, comunicatrice e imprenditrice), Angela Fiorillo (dirigente del liceo Leopardi), Gioele Marozzi (vincitore del Premio Letterario Giovanni Crocioni ) e Sotirios Tsouvalas (giudice della Corte d’appello di Atene e consulente del ministro della Giustizia greco) è andato il premio Alumni.