Unimc, in arrivo 150 studiosi da tutta Europa

Da dopodomani a giovedì all’Università di Macerata arrivano 150 studiosi e professionisti da tutta Europa per Socin, il convegno sulle innovazioni sociali, e per il progetto Pnrr Safina-Vitality. Socin è una delle iniziative di punta dell’alleanza Erua. Gli appuntamenti si terranno al polo Pantaleoni. Alle 14 ci sarà la cerimonia inaugurale, con il rettore John McCourt e Bruna Vives, segretaria generale di Erua. Seguiranno le prime sessioni parallele, dedicate a inclusione sociale, patrimonio culturale e sostenibilità. Due gli appuntamenti di rilievo internazionale: mercoledì sarà la volta della keynote lecture di Ana-Cristina Santos, professoressa di sociologia presso l’università di Coimbra ed esperta di diritti Lgbtqi+, mentre giovedì toccherà a Ineke Sluiter, professoressa alla Leiden university ed ex presidente dell’accademia reale olandese delle arti e delle scienze. Venerdì l’ateneo ospiterà la riunione del tavolo di coordinamento che definisce strategie e obiettivi della rete universitaria europea. "Macerata diventa crocevia di un dialogo europeo che unisce ricerca, innovazione e inclusione sociale. Saranno tre giorni intensi per provare a ribaltare l’idea di innovazione; non un mantra tecnologico, ma una sfida culturale e sociale, che da Macerata parla a tutta l’Europa", spiega McCourt (nella foto con Silvana Colella). "Questo evento mette in congiunzione e fa dialogare le ricerche condotte all’interno dell’alleanza Erua e del progetto Safina-Vitality, invitandoci a immaginare pratiche innovative che nascano dall’interdisciplinarità e che rispondano alle sfide della giustizia sociale e della sostenibilità", racconta invece Silvana Colella, del comitato organizzativo.