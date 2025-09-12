Il bluff Città 30
12 set 2025
MARTINA DI MARCO
Unimc in Svezia per rafforzare il legame con l’Europa

La delegazione presente a Göteborg

Unimc tra i protagonisti a Göteborg in Svezia della 35ª Conferenza annuale della European association for international education - Eaie, il più importante appuntamento europeo dedicato all’internazionalizzazione universitaria. In corso fino a domani, l’evento riunisce oltre seimila operatori per condividere esperienze, rafforzare partenariati e immaginare nuove forme di cooperazione, con ospiti quali Andreas Ekström, futurologo digitale, e Melati Wijsen, giovane attivista per l’ambiente. "Essere parte di un contesto così vasto e stimolante arricchisce la nostra vocazione europea e offre nuove prospettive per studenti e comunità accademica" sottolinea il rettore John McCourt. Nell’edizione 2025, dal titolo "Go-create", Unimc porterà la propria esperienza in Erua (European Reform University Alliance), il consorzio internazionale co-finanziato dall’Unione Europea che riunisce otto università di diversi Paesi. L’Ateneo maceratese sarà, inoltre, l’unica università italiana presente all’"Internationalisation leadership dialogue", organizzato da Eaie in collaborazione con l’International Association of Universities e ospitato dall’Università di Göteborg, sulla gestione delle relazioni internazionali. A rappresentare Unimc Emanuela Giacomini, delegata del rettore alle relazioni internazionali, e Antonella Tiberi, area internazionalizzazione.

