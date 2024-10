Unimc, nuova edizione del Career Day: "Un ponte fra studenti e aziende"

Un ponte fra Università e mondo del lavoro, con spazi dedicati al dialogo e al confronto tra studenti e aziende del territorio: questo è il Career Day di Unimc, in arrivo martedì al Matt Co-working con una nuova edizione. Oltre 70 le aziende e istituzioni partecipanti, pronte a trasformare l’iniziativa in una vera e propria fiera del lavoro: incontrando i referenti delle risorse umane, studenti e studentesse potranno conoscere posizioni di lavoro aperte o tirocini retribuiti, presentando il proprio curriculum vitae e ampliando la rete di contatti. A sostenere l’evento The Way, Adecco e Apm group, con il patrocinio del Comune. Tra i partecipanti anche Regione Marche, Eures, Europe Direct, Centri per l’impiego e Istao.

Martedì, apertura stand e accoglienza alle 9, seguite dai saluti istituzionali; dalle 10.30 alle 17 spazio ai colloqui individuali con i responsabili delle aziende. "Creare dei ponti fra Università e mondo del lavoro è nostro compito" spiega il rettore John McCourt. "Il Career Day è frutto di una grande co-progettazione – continua la docente Laura Marchegiani –; abbiamo raddoppiato le imprese arrivando ad oltre 700, con 200 studenti iscritti alla giornata. Saranno coinvolti anche diversi ordini professionali per permettere di conoscere tutte le possibilità". Katuscia Cassetta, assessore alla Cultura, afferma: "È un lavoro partito nel lontano 2013 che va consolidandosi. Il nostro territorio è attrattivo e attraente dal punto di vista lavorativo, dobbiamo evitare che i ragazzi che si formano qui si allontanino". Essenziale il sostegno delle aziende. "Aiutiamo le start-up a partire e crescere, mettendo al centro un metodo e una formazione umanistica" sono le parole di Valerio Placidi, amministratore delegato di The Way. Al centro "il valore del capitale umano", come sottolinea Tania Danti di Adecco. Per facilitare l’accesso alla sede del Career Day, in collaborazione con Apm, Unimc metterà a disposizione una navetta gratuita per i partecipanti. "Facendo spostare meno mezzi possibili, abbiamo già raggiunto un traguardo ecologico" dice Andrea Longarini di Apm. Per partecipare e scoprire le aziende: www.unimc.it/careerday.