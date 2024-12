Unimc, ok al bilancio preventivo: "Pronti alle sfide nonostante i tagli"

Approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2025 dell’Università di Macerata. "Si tratta – commenta il rettore John Mc Court – di un documento che testimonia la capacità dell’Ateneo di affrontare con pragmatismo le sfide di un contesto in evoluzione. In un anno caratterizzato da significative e dannose riduzioni dei finanziamenti pubblici per il sistema universitario nazionale, Unimc si distingue per una gestione strategica e responsabile, in linea con il Piano strategico 2023-2025". Il taglio del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) nel 2024, pari a circa 3 milioni di euro rispetto al 2023, e l’adeguamento Istat degli stipendi del personale (un milione di euro), pur rappresentando una sfida, hanno stimolato l’Ateneo a intensificare le politiche di monitoraggio e razionalizzazione dei costi e di rafforzamento delle attività per trovare risorse esterne. L’ateneo maceratese continua a destinare la maggior parte dei fondi alle attività di didattica, ricerca e servizi per gli studenti. Come in tante altre realtà, l’equilibrio di bilancio è ottenuto prevedendo l’utilizzo di 2,4 milioni delle riserve patrimoniali. Parallelamente, l’Ateneo ha stanziato 3,17 milioni di euro per investimenti che rafforzano la sostenibilità e l’innovazione, garantendo un futuro di crescita e resilienza. Il rettore si è detto soddisfatto per i risultati raggiunti e ha ringraziato lo staff della divisione Bilancio qualità e programmazione per l’eccellente lavoro svolto. "In linea con tutti gli atenei d’Italia, i tagli strutturali al Ffo e gli aumenti dei costi a medio termine minano la sostenibilità del sistema anche in università come la nostra dove si registra una crescita nel numero delle immatricolazioni (+15%). Tutti gli atenei hanno dovuto fare i salti mortali per chiudere i bilanci e faranno ancora più fatica nel futuro. I tagli ci tolgono la possibilità di programmare al meglio le attività per rafforzarci e, a breve, tutto il sistema soffrirà la mancanza anche dei fondi del Pnrr, che hanno dato uno stimolo importante alla ricerca. La ricerca in Italia rischia una frenata senza precedenti e la perdita di molti giovani sui quali il sistema paese ha investito. Col nuovo anno bisognerà affrontare queste sfide in modo collegiale, con le altre università delle Marche, con la rete Hamu, alla quale aderiscono gli atenei di Abruzzo, Marche e Umbria, con la Conferenza dei rettori (Crui) e in dialogo con il ministero".