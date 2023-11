Unimc, Panetta al posto di Giustozzi. E Socci si dimette da prorettore

Via il direttore generale Mauro Giustozzi, dopo che ha ricoperto questo ruolo per oltre undici anni: non si è ripresentato al bando di selezione a evidenza pubblica indetto nelle scorse settimane dall’Università di Macerata per il triennio 2024-2026. Al suo posto arriva Domenico Panetta, scelto tra 23 candidati. Intanto, ieri mattina, ha presentato le dimissioni tramite mail protocollata il prorettore con delega per la ricerca Unimc, Claudio Socci, professore di Politica economica. All’origine della decisione, ci sarebbero differenze di vedute e di metodo. La decisione, poi, sarebbe stata confermata da Socci anche nel pomeriggio di ieri, dopo un incontro con il rettore. Al momento, quindi, è lo stesso John McCourt a tenere per sé la delega alla ricerca ad interim, ma a breve sarà individuata un’altra figura.

Tornando al futuro, probabile nuovo direttore generale, oltre al rettore Unimc John McCourt, il nome di Panetta (ora dirigente area risorse umane dell’Università di Bergamo) è quello che ha convinto la commissione istituita appositamente per questo bando, che era composta dal rettore di Parma, Paolo Martelli, il direttore amministrativo della Normale di Pisa, e l’ex presidente Codau, Enrico Periti. Si tratta di una nomina fiduciaria. Il rettore ha presentato il nome di Panetta al Senato accademico, che lo ha approvato all’unanimità. Stamattina ci sarà la presentazione del nome di Panetta al consiglio d’amministrazione dell’ateneo.

"Ho voluto scegliere condividendo la nomina con altri esperti del settore – le parole del rettore McCourt –, avremo una figura altamente qualificata e innovativa che ci porta verso la nuova università del futuro. Peraltro, Panetta è esperto nella gestione del personale". Il nuovo direttore generale entrerà in carica il primo gennaio. "Punto molto sulla trasparenza e sulla necessità, anche fisiologica, di un cambiamento – erano state le parole di John McCourt, quando il Carlino ha dato notizia dell’uscita del bando pubblico di selezione per il nuovo dg –. Il mandato dell’attuale direttore generale (Mauro Giustozzi, ndr) scade a fine anno e trovo quindi del tutto naturale, stando al mio modo di gestire le cose, procedere con un avviso pubblico ai fini di individuare il candidato o la candidata migliore per questo ruolo".

Mauro Giustozzi è arrivato all’ateneo nel 2010, poi la nomina a direttore generale nel 2012, e ancora il rinnovo nel 2021, per meno di quattro anni (si era ritenuto opportuno procedere infatti con il rinnovo per un periodo abbastanza lungo e tale da abbracciare la fine del mandato del rettore precedente, Francesco Adornato, e anche il tempo di insediamento del nuovo rettore). In ogni caso, ora Giustozzi conserva il posto da dirigente di ateneo (era stato assunto a suo tempo quando il ruolo di rettore era coperto da Luigi Lacchè).