Unimc rilancia sull’umanesimo. Nuovi corsi di archeologia e lingue

“C’è una complessiva esigenza di rinnovare la proposta di studi umanistici, per dimostrare che sono essenziali e affatto secondari rispetto altri percorsi: le novità presentate da Unimc rispondono al bisogno di arrivare a profili professionali sempre più adeguati". È quanto dice Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi umanistici, un’offerta formativa rinnovata e attenta alle esigenze del presente, alla preparazione culturale e al futuro lavorativo degli studenti. Tra le principali novità figura il corso magistrale in Archeologia e sviluppo dei territori, che interpreta in chiave contemporanea la valorizzazione del patrimonio culturale e le sue ricadute progettuali e occupazionali. Sempre sul fronte dell’innovazione, è attivato il corso triennale in Mediazione linguistica per l’impresa internazionale e i media digitali, una proposta capace di rispondere alle evoluzioni del mercato globale, combinando competenze linguistiche, cultura economica e conoscenze digitali. Completano l’offerta nell’area linguistica i corsi di Lingue e culture straniere occidentali e orientali e le magistrali in Lingue, culture e traduzione letteraria e in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale.

Non mancano i percorsi dedicati alla parola, al pensiero e alla comunicazione, con i corsi di Lettere – triennale e magistrale – che offrono una formazione orientata alle professioni della scrittura, dell’insegnamento e della comunicazione, con uno sguardo attento al mondo contemporaneo. Riformulato in chiave attuale il corso in Storia, spazi e civiltà, che valorizza un approccio alla storia – dall’età antica alla contemporanea – interdisciplinare e aggiornato. I corsi di Filosofia affrontano il rapporto tra pensiero critico e società, offrendo strumenti utili per orientarsi in un’epoca segnata da cambiamenti accelerati e complessi.

Tutti i corsi possono essere frequentati anche in modalità e-learning, soluzione che ha riscosso molta soddisfazione, in particolare tra studenti lavoratori o adulti in formazione continua. È inoltre in cantiere un curriculum del corso magistrale di Scienze filosofiche interamente in inglese. Si arricchisce anche l’offerta di master e dottorato.

"Ampia e coerente – dice Mancini – con le nuove esigenze della società è anche l’offerta post lauream". Il master in Archivi digitali risponde alla domanda di competenze per la conservazione e la gestione della conoscenza. Il master in Didattica dell’italiano come lingua seconda e quello in Formazione interculturale e cittadinanza globale si rivolgono a chi vuole operare in contesti scolastici e sociali sempre più multietnici e interdipendenti. Il master in Accessibilità nel mondo dei media, delle arti e della cultura affronta in modo innovativo il tema dell’inclusione culturale. Infine, il master in Professioni della comunicazione dell’antico si concentra sul rilancio del patrimonio storico e archeologico attraverso linguaggi e strumenti contemporanei. Completa il quadro il dottorato di ricerca in Umanesimo e tecnologie, che integra competenze umanistiche e innovazione scientifico-tecnologica, per formare figure capaci di interpretare il presente e contribuire alla trasformazione della società.

Lorenzo Monachesi