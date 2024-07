Unimc sempre più internazionale. Studenti e prof da tutto il mondo

Sempre più studenti internazionali scelgono l’Università di Macerata per la propria formazione, un interesse in crescita dimostrato dalle oltre 1.500 candidature pervenute all’ateneo nei mesi scorsi da più di cinquanta Paesi tra cui Brasile, Canada, Cina, Germania, Danimarca, Egitto, Federazione Russa, Marocco, Messico, Turchia, Stati Uniti d’America e dalle trecento domande presentate per una delle venti borse di studio riservate ai nuovi immatricolati.

Anche l’ammontare di ciascuna borsa è aumentato, passando da 7.500 a diecimila euro, comprensivi dell’esonero totale dal pagamento delle tasse. In nome dell’internazionalità, poi, in arrivo a Unimc dodici professori e ricercatori da università estere che svolgeranno attività di insegnamento e collaboreranno in progetti di ricerca. "L’Università di Macerata si conferma un ambiente multiculturale e stimolante – commenta il rettore, John McCourt –. Ai nostri iscritti non mancano le opportunità di mobilità internazionale, per esplorare il mondo e arricchire il curriculum". Gli studenti possono beneficiare del programma Erasmus+ Studio, per trascorrere un periodo in una delle duecento università partner europee, e del programma Magellano, un’esclusiva di Unimc che, con il sostegno di una borsa di studio erogata dall’ateneo, consente di raggiungere destinazioni extra-europee come Argentina, Australia, Corea del Sud, Colombia, Giappone e Indonesia.

Sono disponibili che i programmi di mobilità per tirocini in Europa (l’Erasmus+ Traineeship) e in Paesi al di fuori dell’Unione Europea con il sostegno di borse di studio Unimc, e il programma tirocini Maci-Mur-Crui all’interno di ambasciate, consolati, rappresentanze e istituti di cultura all’estero. Unimc è l’unico ateneo nelle Marche nell’alleanza europea Erua che la collega ad altri sette di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Lituania. Per ampliare la rete di collaborazioni, la delegata del rettore Unimc alle relazioni internazionali, Benedetta Barbisan, ha partecipato alla 76esima edizione della fiera e conferenza annuale Nafsa negli Stati Uniti, un’esposizione universale per professionisti dell’istruzione superiore di tutto il mondo.

Allo stand all’interno del padiglione "Study in Italy", coordinato da Uni-Italia, dal Ministero degli Esteri e da Indire (agenzia nazionale Erasmus italiana), Unimc ha incontrato i rappresentanti di istituzioni universitarie da tutti i continenti, riscontrando un significativo interesse verso le peculiarità dell’Università di Macerata, della sua offerta formativa, dei suoi progetti di ricerca e internazionalizzazione, dei servizi e delle risorse dedicate agli studenti.