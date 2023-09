Unimc, un laboratorio sulla giustizia riparativa con i liceali del Galilei

Ottanta studenti del liceo scientifico Galilei alle prese con un caso di revenge porn a scuola, per capire se e come sia possibile guarire la ferita causata alla vittima di un gesto tanto violento. È la simulazione che l’Università di Macerata, all’interno del Festival of the Humanities, ha proposto agli studenti con il laboratorio didattico "Va in scena la giustizia riparativa". Gli alunni delle classi 3D, 3E e 4B, con le professoresse Serafini, Campanaro e Violoni, sono stati divisi in gruppi di lavoro per valutare gli approcci e le possibili soluzioni in una prospettiva riparativa, per far sì che la vittima potesse superare il conflitto con il coinvolgimento anche del responsabile del danno. Il laboratorio è stato organizzato dalle professoresse di Unimc Lina Caraceni e Paola Nicolini, che hanno coinvolto i colleghi Veronica Guardabassi, Roberto Mancini, Carla Danani, Donatella Pagliacci, Ninfa Contigiani e Lucrezia Perrella. Si è parlato anche di come trattare una notizia dal punto di vista giornalistico, con i ragazzi che hanno vestito i panni dei cronisti per raccontare il ricatto ai danni di una ragazza, con la diffusione di una foto intima.