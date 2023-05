Un’infermiera 58enne: "Un’auto mi ha investita e non si è fermata"

"Stavo passando sulle strisce pedonali quando un’auto scura mi ha investita, prendendomi la gamba. Ma invece di fermarsi per soccorrermi, è fuggita via". E’ il racconto choc della portopotentina Patrizia Simonetti, un’infermiera di 58 anni. L’episodio al quale fa riferimento sarebbe avvenuto venerdì sera, lungo viale Regina Margherita. "Avevo finito di lavorare e verso le 20.30 stavo rincasando – dice Simonetti –, così ho attraversato la strada in prossimità delle strisce pedonali, davanti al negozio Cicli Baldoni. Nel mentre, ho visto che un’auto di colore scuro (probabilmente una Bmw) mi stava venendo addosso. Sono stati attimi, perché ho fatto in tempo a realizzare che l’autista ha cercato di sterzare per non investirmi, ma alla fine con la gomma anteriore sinistra mi ha preso il polpaccio destro. Ricordo di averlo visto in viso: un giovane sui trent’anni dai capelli mori. Ma la macchina è subito scappata via, in direzione Civitanova. La cosa grave – osserva – è che l’auto mi ha urtata mentre era in fase di sorpasso, in pieno centro urbano". Alla scena, aggiunge Simonetti, "hanno assistito due testimoni, e cioè dei miei amici che erano affacciati dal balcone di casa. Lì per lì, ero stordita per lo spavento. Per fortuna riuscivo a camminare e sono entrata a casa dei miei amici, che mi hanno soccorsa. Ma posso assicurare che è un miracolo che io sia viva, perché veramente ci è mancato pochissimo". La donna, per il momento, ha deciso di non recarsi al pronto soccorso: "Essendo del mestiere, ho capito che non mi sono fratturata nulla, ma ho solo una brutta contusione. Ho contatto i carabinieri di Porto Potenza e a breve sporgerò denuncia per omissione di soccorso. Tuttavia, non è la prima volta che accadono fatti simili in città e anzi c’è un’emergenza sulla sicurezza stradale; parlerò col sindaco Noemi Tartabini per chiedere di intervenire".

Giorgio Giannaccini