Un’iniziativa per sensibilizzare il riciclo delle bici

Il progetto "Noi Marche", di cui Civitanova è capofila, ha presentato a Magliano di Tenna, nel Fermano, il contest "Ri-Bike". L’iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini al riuso dei materiali e, in particolar modo, al riciclo delle vecchie biciclette. Ad aderirvi ci sono 25 comuni coinvolti in un protocollo di intesa. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore al Turismo Manola Gironacci – è proprio quello di incentivare azioni di educazione e rispetto ambientale, finalizzate al riuso della bicicletta e al rispetto per il territorio. Un’altra iniziativa che stiamo portando avanti è quella di promuovere l’itinerario ciclo turistico ’Strade di Marca’". Il contest riporterà a nuova vita le biciclette accantonate da tempo che, grazie all’intervento dell’artista Fabio Scocco, potranno recuperare pienamente la loro funzionalità. Il concorso è suddiviso in due sezioni e ognuna avrà il suo vincitore: la sezione A junior, dedicata alle quinte classi delle scuole primarie e, agli studenti delle scuole medie inferiori e, la sezione B, riservata ai maggiorenni. I partecipanti, dovranno realizzare un video racconto mentre percorrono un percorso cicloturistico, nei comuni aderenti a "NoiMarche" e inviare uno scatto di una loro vecchia bici dismessa. I video verranno giudicati per l’idea e l’originalità della storia narrata e i due vincitori riceveranno due bici rigenerate, sulla linea del contest.