Un’installazione di Stefano Boeri per iGuzzini alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week 2023, nello spazio di via Palermo, iGuzzini, l’azienda recanatese esperta in illuminotecnica, presenta l’installazione Living Vibes a cura di Stefano Boeri Interiors con la scenografia luminosa di Artec Studio. Si tratta della messa in scena di prodotti pensati per meglio vivere i luoghi destinati al residenziale e alla collettività, una riflessione sulle connessioni tra il benessere dell’uomo e dell’ambiente, la bellezza e la tecnologia.

Cristiano Venturini (nella foto), Ceo iGuzzini in proposito ha affermato che "anche quest’anno scegliamo la cornice internazionale della Milano Design Week per presentare una nuova milestone del percorso che l’azienda sta compiendo per rispondere alle esigenze di una società sempre più ricca di commistioni. La disciplina del design è parte fondante di iGuzzini sin dai primi anni ‘60 e la collezione Living Vibes, che presentiamo in anteprima, possiede un valore unico: unire alla ricercatezza formale, tipica delle atmosfere living, una cultura della luce di livello superiore.

Per raccontare questo progetto alla Mdw ci siamo affidati alla sensibilità di Stefano Boeri Interiors che ha saputo restituire meravigliosamente il messaggio in un’installazione che riflette anche la nostra attenzione al tema della responsabilità ambientale e mostra come la luce – oltre alle splendide scenografie luminose di Artec Studio – può essere sinonimo di connettività per migliorare la qualità della vita delle persone". Il progetto di Stefano Boeri Interiors valorizza una delle location più caratteristiche di tutta la Milano Design Week: un affascinante edificio del XVII secolo in passato museo, polo artistico-culturale e oggi sede milanese della casa d’aste Blindarte. "L’installazione è una pelle – ha dichiarato l’architetto Boeri – una membrana metallica che gioca con la luce proiettata sulle pareti creando paesaggi diversi e un ambiente immersivo con continue variazioni illuminotecniche. Un progetto allestito e pensato per accompagnare iGuzzini nella scelta di tornare a occuparsi della luce anche come elemento architettonico-decorativo, oltre che tecnico." Sono infine altri gli ambienti che vengono illuminati, sempre grazie alla collaborazione con Stefano Boeri Interiors.

Antonio Tubaldi