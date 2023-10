Unione montana: due posti in più

Annullato dal Tar Marche il provvedimento con cui l’Unione montana Marca di Camerino, guidata dal presidente Alessandro Gentilucci, aveva respinto la richiesta, presentata nel 2018, dei Comuni di Castelsantangelo sul Nera e Monte Cavallo di entrare a far parte dell’ente. I due Comuni, assistiti dall’avvocato Fabio Pierdominici, avevano presentato ricorso, che è stato discusso nell’udienza del 22 marzo, ma la sentenza è stata ufficialmente depositata l’altro ieri. L’Unione montana ha resistito in giudizio avvalendosi degli avvocati Gennaro Marino e Massimo Ortenzi, mentre non si è costituito il Comune di Serravalle di Chienti.

"Il provvedimento di diniego deve essere annullato. Dall’annullamento deriva l’obbligo dell’Unione di rideterminarsi sulla domanda di adesione del Comune di Castelsantangelo", scrivono i giudici del tribunale amministrativo. Analoga decisione è stata presa per Monte Cavallo. "I due Comuni montani avevano presentato nel 2018 e 2019 domanda di adesione alla nuova Unione montana costituitasi nel 2015, sulle ceneri della disciolta comunità montana – spiega il Comune di Castelsantangelo -. A modificare la normativa regionale del 2013 sulle unioni montane, a partire dal primo gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova legge con firmatari i consiglieri Renzo Marinelli, Jessica Marcozzi, Giacomo Rossi e Carlo Ciccioli, impedendo fino al 2025 l’ingresso dei Comuni richiedenti e prevedendo il silenzio diniego, nel caso di una mancata risposta dell’ente. Ma di fatto le domande dei due enti erano già state presentate prima, nel 2018 Castelsantangelo e nel 2019 Monte Cavallo. Se quindi la nuova legge regionale fosse stata adottata per impedire il loro ingresso, si assisterebbe ora al paradossale effetto che la nuova disciplina costituisca uno sbarramento per tutti i Comuni delle Marche, eccezion fatta proprio per Castelsantangelo e Monte Cavallo".

Quindi, adesso, l’Unione montana Marca di Camerino dovrà prendere atto della decisione dei giudici amministrativi e favorire l’ingresso di Castelsantangelo sul Nera e Monte Cavallo.