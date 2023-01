Unione montana: Montaruli va in pensione, ma non completamente

Il segretario generale Angelo Montaruli va in pensione. "Dal primo febbraio (mercoledì, ndr) sarò collocato a riposo, dopo 46 anni di servizio" afferma lui stesso. Una lunga carriera, iniziata negli anni ‘80 dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche e vinto il concorso per la nomina a segretario comunale. Originario di Giovinazzo (Bari), ha lavorato in diversi enti della provincia di Como fino ad approdare, nel 1993, a Morrovalle in qualità di segretario generale e direttore generale. È stato segretario in vari Comuni della provincia: San Severino, Gagliole, Serravalle di Chienti, Fiuminata per citarne alcuni, e attualmente lo è anche dell’Unione montana Marca di Camerino. È stato nominato anche Commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella. Intensa la sua attività nel periodo sisma e post sisma come segretario generale di Camerino. Ma il suo non sarà un ritiro definitivo: "Continuerò nell’incarico di responsabile della Strategia nazionale aree interne (Snai) Alto Maceratese e collaborerò gratuitamente con la governance dell’Unione montana Marca di Camerino e con alcuni Comuni dove ho svolto funzioni di segretario comunale".