Unione Montana, si ritorna al Tar

Il comune di Castelsantangelo sul Nera ricorre nuovamente al Tar per tentare di essere ammesso all’Unione Montana di Camerino. Il tribunale amministrativo si era espresso con una sentenza dell’ottobre 2023 accogliendo il ricorso presentato dal Comune e annullando l’atto del Consiglio dell’Unione Montana che aveva disposto il rigetto della richiesta di adesione adducendo la motivazione che, non trattandosi di atto politico, "l’obbligo motivazionale richiesto per legge deve comunque superare il limite delle mere ragioni di opportunità o di mancata condivisione di percorsi programmatici non previsti dalla legge e dallo Statuto". Tuttavia, la sentenza disponeva che l’Unione Montana dovesse pronunciarsi nuovamente e non che il Comune fosse ammesso direttamente. Per questo motivo si era deciso di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato dove il ricorso è ancora pendente pur essendo stata respinta la richiesta di sospensiva per assenza del requisito dell’urgenza. Ma il Comune non ci sta ad attendere la sentenza di merito e ha deciso di presentare un nuovo ricorso al Tar per ottemperanza, sul presupposto che vada obbligatoriamente eseguita da parte dell’Unione Montana la prima sentenza, del 2023, oppure che si proceda con la declaratoria dell’avvenuta maturazione del silenzio assenso alla richiesta del Comune. "Il nuovo ricorso - fa sapere il sindaco, Mauro Falcucci - verrà discusso il 4 aprile. A prescindere da quali saranno gli esiti di questi due ricorsi, quello di appello dinanzi al Consiglio di Stato e quello di ottemperanza dinanzi al Tar, resta la certezza che per tutti gli enti pubblici coinvolti, ovvero due amministrazioni comunali (oltre a Castelsantangelo è coinvolto anche Montecavallo, ndr) e l’Unione Montana, le spese legali continuano ad aumentare, per risolvere una vicenda nella quale i piccoli enti di montagna, quali quelli già aderenti all’Unione Montana e quelli che hanno chiesto di aderirvi, dovrebbero essere mossi da interessi comuni e fare squadra, anziché ricorrere alle carte bollate".

Gaia Gennaretti