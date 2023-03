Unità nazionale, oggi la festa al Lauro Rossi

Si celebra oggi la "Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera" e anche quest’anno la prefettura, in collaborazione con il Comune, l’Università e l’Ufficio scolastico regionale ha organizzato una manifestazione rivolta alle scuole che si terrà dalle 9.30 al teatro Lauro Rossi. "I diritti fondamentali espressi nella nostra Costituzione – commenta il prefetto Flavio Ferdani – sono la base della vita democratica e della convivenza civile. La collaborazione con il Comune, l’Università e l’Ufficio scolastico ci permette di coinvolgere tanti giovani in una riflessione condivisa sul percorso storico che ha portato all’adozione della Carta Costituzionale e sulla necessità di impegnarsi per mantenere vivi i principi in essa affermati. Come ha detto Piero Calamandrei, la Costituzione è un pezzo di carta. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, l’impegno, lo spirito, la propria responsabilità". L’appuntamento sarà, aperto dai saluti del sindaco Sandro Parcaroli, del prefetto, del rettore John McCourt, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani. Si prosegue con gli interventi dei docenti Unimc: Angelo Ventrone parlerà della Costituzione italiana come risposta alla sfida dei totalitarismi; Natascia Mattucci (nella foto) evidenzierà il potere delle costituenti; Stefano Villamena proporrà infine un approfondimento su Scuola e Costituzione. "Si festeggia anche il 75esimo anno di un grande patrimonio, la Costituzione – sottolinea il rettore –, che va contestualizzata, spiegata e interpretata con e per le nuove generazioni, affinché siano compresi l’importanza e l’attualità dei suoi valori e dei suoi ideali ispiratori".