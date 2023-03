Unitalsi, 120 anni dalla fondazione: una raccolta fondi

Oggi e domani si svolgerà la ventunesima edizione della Giornata nazionale dell’Unitalsi che quest’anno festeggia il 120 anni dalla fondazione. Anche la sezione di Recanati in questi due giorni sarà presente in città per raccogliere le offerte a favore dei pellegrinaggi con gli ammalati: per un’offerta minima di 10 euro sarà consegnato un cofanetto "Per un gesto di bontà", contenente quattro formati di pasta (orecchiette, capunti, strozzapreti e trofie) da 400 grammi cadauno. Parte delle offerte ricevute saranno devolute per le popolazioni terremotate di Turchia e Siria. Verrà distribuito anche il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Loreto, Terra Santa, Fatima e Santiago de Compostela.