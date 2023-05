Unitalsi insieme agli anziani nella chiesa del Corpus Christi

Il gruppo parrocchiale Unitalsi di Porto Potenza ha organizzato la Passeggiata di primavera e giornata dell’amicizia, un gradito ritorno dopo il lungo stop dettato dal Covid. E così il tutto si è tradotto in una bellissima mattinata, soprattutto per i più anziani. Infatti, nel corso della giornata di festa, alcuni ospiti della casa di riposo comunale – sotto la guida dei volontari – hanno potuto partecipare alla santa messa, celebrata nella chiesa del Corpus Christi di Porto Potenza. E, successivamente, hanno preso parte pure al momento conviviale allestito all’oratorio Don Bosco, in via Trieste. Presenti all’iniziativa, oltre ai rappresentanti del gruppo locale dell’Unitalsi e anche di quelli dei comuni limitrofi, c’erano gli scout, i militi del comitato della Croce Rossa di Porto Potenza, il parroco don Massimo Fenni e il vicesindaco Giulio Casciotti. "Un grazie da tutta l’amministrazione comunale all’Unitalsi e a quanti si sono prodigati per questo appuntamento rinnovato, dopo lo stop imposto dalla pandemia – è il ringraziamento condiviso sulla pagina Facebook dal Comune di Potenza Picena –. E’ stato un momento importantissimo di condivisione".