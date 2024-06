"Uniti con Biagio 2024". Tutto pronto per il quadrangolare

Tutto pronto per la seconda edizione di "Uniti con Biagio 2024", evento benefico dedicato alla memoria di Biagio Micari (nella foto), stimato dirigente sportivo scomparso prematuramente. Si svolgerà venerdì allo stadio della Vittoria. Quest’anno l’iniziativa si arricchisce della collaborazione di Gruppo Alzheimer Tolentino e Centro Arancia, comunità socio-educativa riabilitativa che si occupa di persone con disabilità. Dalle 20 il torneo di calcio coinvolgerà quattro squadre dilettantistiche locali in un quadrangolare. Ci saranno momenti di riflessione e testimonianze da parte dei rappresentanti delle associazioni coinvolte. "Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che affrontano le famiglie colpite dall’Alzheimer e per celebrare l’inclusione e la diversità", spiega l’organizzazione. Dalle 16 invece gareggeranno i più piccoli della categoria Primi calci dell’US Tolentino, Caldarola, Settempeda e Treia. L’ingresso è gratuito, ma ogni donazione è preziosa.