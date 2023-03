"Uniti contro la speculazione edilizia del Comune"

Insieme contro le scelte urbanistiche della giunta di Fabrizio Ciarapica, un pezzo di opposizione fa quadrato sul terreno della progettazione urbana. Primo obiettivo bloccare la variante a ridosso del Chienti che svilupperà nuova superficie commerciale. Tommaso Corvatta e Nicola Lelli di Futuro in comune insieme a Piero Gismondi (Nuova Città), Francesco Micucci (Pd), Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova), Stefano Mei e Mirella Emiliozzi (M5S) hanno presentato un documento in otto punti per fermare il progetto. Iniziativa non appoggiata da Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Roberto Mancini (Dipende da noj) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città) che al momento restano alla finestra. Il protocollo che accomuna centrosinistra e liste civiche contro la politica urbanistica della giunta prevede alcuni punti, ieri illustrati in una conferenza stampa congiunta "perchè – spiega l’ex sindaco Corvatta – a Civitanova il consumo di suolo è già elevato e non c’è bisogno di altre varianti". La battaglia è "contro la speculazione edilizia – spiegano partiti e civiche – per il perseguimento di obiettivi che difendano la specificità dei luoghi, promuovano politiche a favore della collettività e il perseguimento di azioni comuni". Da qui la scelta di portare avanti le osservazioni contro la variante sul Chienti, la cui relazione geologica risale addirittura al 2009. Micucci sottolinea come "sul piano urbanistico in questi anni sia arrivato poco a vantaggio della città e ora sta per venire in consiglio la Ceccotti con un impatto volumetrico importante sul centro". Quanto alle assenze delle altre sigle di opposizione "o facciamo squadra o questa amministrazione farà il bello e cattivo tempo". Squadroni e Bianchi esortano a "rispettare il piano regolatore perché le continue varianti favoriscono i prenditori piuttosto che gli imprenditori". Per Gigmondi "non ci sono i presupposti di altre varianti sussistendo la presenza di parecchia superficie commerciale all’uscita dell’A14 o nella zona Morichetti". Anche il Movimento 5 Stelle tuona "contro lo stravolgimento del piano regolatore, poi siamo contrari a varianti su aree esondabili".