"Uniti dal passato verso il futuro"

Un patto di amicizia per ricordare il passato, valorizzare il presente e creare un futuro migliore. È stato siglato a Civitavecchia, giovedì mattina, il patto di fratellanza tra la città laziale e Fiuminata. "È stata una giornata bellissima – racconta il sindaco Vincenzo Felicioli – con tantissime persone nonostante fosse un giorno lavorativo e, con mio grande stupore, anche con circa quindici miei concittadini partiti dalle Marche. Questo patto di amicizia è davvero importante perché rende onore e memoria a ciò che i nostri avi patirono. Partivano con mandrie di bovini e famiglie, arrivavano a Civitavecchia e nella Maremma laziale in autunno per poi tornare a Fiuminata in primavera. Pensiamo a che vita facessero. Questo patto nel segno della transumanza vuole anche ricordare i poeti pastori, che si tramandavano oralmente interi poemi come l’Orlando Furioso, e quindi c’è un aspetto anche culturale. E poi c’è ovviamente l’aspetto turistico. La transumanza è un bene dell’Unesco e ci sono importanti finanziamenti europei per la valorizzazione dei tratturi. Questo significa aprirsi al turismo lento. Sono convinto che questo gemellaggio funzionerà perché abbiamo già l’esperienza con la città di Differdange con cui c’era un legame nel segno della fame, della povertà. Tanti cittadini di Fiuminata andarono là a lavorare nelle acciaierie. C’è un passato che ha consentito il nostro presente e un futuro migliore. Voglio ringraziare il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco e il suo assessore alla cultura, Simona Galizia e, in particolare, il mio concittadino Bruno Romagnoli che si è speso per questo patto".

Gaia Gennaretti