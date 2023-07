’Uniti per Civitanova’ chiama Ciarapica: "Incontro sul futuro"

Fare il punto sullo stato dei fatti relativi alla rotatoria definitiva al terminal della superstrada e il sottopassaggio ferroviario di via Carducci, sul riammagliamento, le strutture sanitarie post covid, la cultura, la discussa area camper e altri problemi in merito ai quali la città attende una risposta sollecita. È la proposta scaturita dal dibattitto dei numerosi presenti all’assemblea promossa al Solarium dai riformisti di ’Uniti per Civitanova’. La risoluzione finale è quella di chiedere al sindaco Fabrizio Ciarapica un incontro a breve per avere direttamente da lui delucidazioni su quello che l’amministrazione intende fare nei prossimi mesi, quali sono le priorità e le opere da mettere in cantiere.

A presiedere l’assemblea Ivo Costamagna, riconfermatissimo al coordinamento cittadino dell’organismo; vice coordinatore è stato eletto Francesco Mantella, mentre Francesco Frattaruolo si occuperà della comunicazione. Gli altri componenti della segreteria sono Alessandro Brandoni, Paolo Antonini, Giulia Caferri, Luigino Ramadori e Sergio Marconi.

"La folta partecipazione ai lavori – ha commentato Costamagna – conferma che c’è molto interesse verso il movimento riformista, e soprattutto attenzione per i problemi della città. Di nuovo ci sono il nostro simbolo, una strategia non solo locale ma anche regionale e nazionale, e una forte volontà di rinnovamento da parte di persone che vogliono costruire il futuro della città di Civitanova e anche del Paese".

Giuliano Forani