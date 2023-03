Uniti per i migranti morti in mare

Un grande cerchio, le candele e un intreccio di fili tra le mani dei partecipanti, per indicare la comunità di intenti fra le persone, di ogni età.

È stata partecipata, venerdì sera in piazza della Libertà a Tolentino, la commemorazione silenziosa per tutti i migranti morti in mare. L’iniziativa è stata organizzata da Caritas, Sermit, circolo Il Pettirosso di Legambiente, associazione Città per la fraternità. "Un modo per volgere il pensiero, insieme, verso chi non c’è più – ha detto Massimo D’Este, tra i promotori – e non ha potuto seguire sogni e speranze". Al termine è intervenuta anche Fabiola Cavarischia, del Pettirosso.