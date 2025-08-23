"Uniti per un progetto di rilancio del litorale nord di Porto Recanati"

Ha registrato un buon successo il primo incontro pubblico organizzato giovedì dal comitato Viva Scossicci nel balneare Vive.re di Porto Recanati. All’incontro hanno preso parte cittadini, operatori e imprenditori uniti dalla volontà di invertire la rotta e avviare un percorso concreto di tutela, valorizzazione e sviluppo dell’area nord di Porto Recanati. Si è parlato dei lavori di sistemazione della costa, dei ritardi accumulati negli anni e della necessità urgente di coinvolgere tutte le parti interessate per ottenere interventi reali, duraturi e condivisi.

"Scossicci ha un enorme potenziale, dal punto di vista paesaggistico ed economico – ha detto la presidentessa del comitato, Anna Maria Morsucci –. Non possiamo più restare fermi a guardare mentre il territorio si impoverisce. Vogliamo uno sviluppo sostenibile che crei valore facendo tornare attrattivo questo territorio. Ed è fondamentale attivare sinergie tra istituzioni, imprese, cittadini e mondo associativo per costruire un progetto condiviso di rilancio". A darle sostegno il vicepresidente Simone Lucchi: "Frequento Scossicci da quando sono nato, oltre 40 anni fa. Questo posto non è solo mare e turismo, è memoria, identità, legami. Dobbiamo proteggerlo e farlo rinascere, facendo sì che i giovani portino Scossicci nel cuore".

Intanto, il comitato ha già avviato una serie di incontri mirati con tutte le forze politiche, imprenditori, enti e istituzioni per raccogliere impegni concreti a favore di Scossicci.