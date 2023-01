Unitre, concorso sul Carpe diem: il miglior testo vince 300 euro

Racconti inediti a tema, l’Unitre ripropone il suo concorso e il tema di quest’anno è il Carpe diem. L’associazione dell’Università per la terza età organizza ancora una volta il suo premio letterario: la competizione è finalizzata a valorizzare i testi più meritevoli, che sapranno cogliere tutte le sfaccettature del Carpe diem di Orazio, la massima del ‘cogliere l’attimo’. Dunque, verranno narrati gli attimi significativi per la propria vita vissuti con piena consapevolezza. Gli scritti dovranno essere in lingua italiana, di narrativa e inedite di qualunque genere e di lunghezza non superiore alle 30.000 battute, spazi inclusi. "Rilanciamo anche quest’anno una delle iniziative più importanti curate dalla nostra associazione – le parole del presidente Unitre Civitanova Marisa Castagna –. Sono in molte le persone che in questi cinque anni si sono dimostrate interessate a partecipare e per la nostra associazione è motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento ai componenti della giuria che si mettono a disposizione per assegnare il premio, al Comune di Civitanova, alla Regione Marche per aver patrocinato l’evento, e all’istituto Leonardo Da Vinci per la collaborazione alla sua realizzazione". Ecco i primi per i primi tre classificati: il primo classificato otterrà 300 euro, il secondo 200 e l’ultimo del podio cento. Inoltre, gli autori delle due opere segnalate come meritevoli dalla giuria riceveranno 50 euro ciascuno. I lavori devono essere inviati via mail all’indirizzo [email protected], con l’oggetto che dovrà essere rigorosamente: "Partecipazione concorso letterario unitre Civitanova". Il termine ultimo per aderire è fissato al 30 aprile. Si può scaricare il bando e il regolamento per partecipare al concorso si trova sul sito internet Unitre di Civitanova.