Unitre, concorso video per raccontare le idee: domande fino all’8

È un’iniziativa a livello nazionale dell’Unitre, diretta a tutti gli associati: consiste nell’invio di immagini e video che verranno condivisi sui canali dell’associazione per raccontare all’esterno la grande famiglia dell’Università delle Tre Età. L’iniziativa si chiama “Unitre cerca te” e per partecipare basta inviare una mail a: [email protected] con dei brevi video (registrati in qualità hd e in orizzontale) di associati, membri del direttivo o docenti, che raccontino in 10 secondi il motivo per cui apprezzano Unitre e quali sono i corsi che seguono con maggiore attenzione. L’iniziativa scadrà il giorno 8 aprile.