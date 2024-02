Unitre e crediti formativi. Via libera del Ministero

"Grazie al riconoscimento da parte del Ministero, ora anche da noi possono essere rilasciati i crediti formativi per gli studenti". A darne notizia, molto soddisfatta, è la presidente dell’Unitre cittadina Marisa Castagna. "Abbiamo presentato - spiega - la domanda sulla Piattaforma Sofia del Ministero dell’Istruzione e questa è stata accolta positivamente. In termini pratici, significa che uno studente frequentante uno dei nostri ‘Venerdì con’, dove ad esempio si parla di filosofia, può vedersi riconosciuti i crediti formativi in quella determinata materia. Tutto ciò, chiaramente, a patto che il suo dirigente scolastico accetti, ma già nei abbiamo assegnati in due differenti occasioni". Ecco dunque una bella novità per una realtà che annualmente organizza numerose attività culturali, dai dibattiti ai concorsi letterali passando per i vari corsi di scultura, pittura, ceramica e tanto altro. "Il prossimo 23 febbraio – aggiunge - Lucrezia Ercoli di Popsophia ci parlerà del Tuca Tuca di Raffaella Carrà e della sua rivoluzione nei costumi. Poi, il 22 marzo, il dottor Marco Pascarella terrà un focus sulla ginnastica della mente e, sempre nello stesso mese, via con il corso di incisione sotto torchio in collaborazione con la Pinacoteca civica Moretti, con cui abbiamo organizzato anche quello di acquerello en plein air".

È in programma a giugno, invece, la sesta edizione del Premio alla cultura e "anticipo che a vincere sarà una donna. Quindi, a luglio, le finali per la sesta edizione del Premio concorso letterario a tema, che quest’anno è la libertà. Ci sarà una bella giuria, con scrittori, docenti e studenti". Sempre nello stesso mese, daremo vita ad una Marguttiana, dove si eleggerà un vincitore e le opere verranno messe all’asta, con il ricavato da devolvere in beneficenza". Insomma, un ventaglio di idee e proposte per "unire il passato al presente e al futuro – aggiunge –, attraverso cultura e opportunità. Collaboriamo con Comune, Asp Paolo Ricci e Azienda Teatri". Seicento gli iscritti nella città costiera "e le richieste - prosegue - sono state maggiori rispetto alla disponibilità di posti. Per mancanza di spazi, qualcuno è rimasto fuori. Che peccato". Ci sono poi i circa cento di Montecosaro, dove l’Unitre è approdata lo scorso anno e il "Comune, che ringraziamo, ci ha messo a disposizione la scuola Mandela". Il prossimo appuntamento è in programma giovedì con la festa di Carnevale al centro civico Risorgimento.