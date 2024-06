Unitre: "Solidarietà e affetto dopo il furto"

"Abbiamo sentito tanta vicinanza e ricevuto affetto dalla città". La presidentessa dell’Università delle tre età di Tolentino Mirella Valentini (nella foto) evidenzia la risposta da parte della comunità, a partire dagli associati, non appena saputo che i ladri avevevano visitato la sede. Il mese scorso, infatti, i malviventi avevano fatto razzia degli omaggi tenuti in sede per essere consegnati ai docenti dei vari corsi, danneggiando anche porte e finestre e causando altri danni alle sedi delle associazioni vicine. L’Unitre, dopo il furto, aveva sospeso il suo impegno solo per 24 ore. "Le attività – ricorda la presidentessa – sono state sospese un solo unico giorno. La pratica del volontariato, infatti, suscita spesso in chi la persegue forza e determinazione tali da affrontare e superare le difficoltà; tanto più che in questa vicenda l’associazione è stata circondata dalla solidarietà degli iscritti, dei docenti e della città tutta la quale, grazie a essa, da trentatré anni usufruisce di un ricco e molteplice progetto culturale aperto a tutti ed economico. Abbiamo ricevuto fin da subito messaggi, telefonate, tanti i “fatti coraggio“. Un grande appoggio morale. Il Comune, oltre alle chiamate del sindaco Mauro Sclavi e del presidente del consiglio Alessandro Massi, si è attivato per sistemare le porte, danneggiate dai ladri per entrare". È c’è stato anche chi, come un’ex docente di Milano, ha voluto donare delle collane.

Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri. E l’Unitre, ormai in allerta, ha stabilito che non custodirà più nulla in sede. "Essendo ormai conclusi corsi e laboratori, l’Unitre chiuderà il suo XXXIII anno accademico sabato alle 18, con una cerimonia pubblica all’auditorium dell’Assm in via Roma – prosegue l’associazione –. Verrà presentato il programma, già definito, per il trentaquattresimo anno accademico che proprio in questi giorni ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Macerata. Alla fine della cerimonia verrà proiettato un filmato sui lavori realizzati nei laboratori. Con questa cerimonia l’Unitre di Tolentino vuole esprimere soprattutto riconoscenza ai suoi generosi docenti per il contributo dato con lezioni interessanti e aggiornate, nei contenuti e nei metodi. Ogni professore sarà infatti chiamato per ricevere un encomio. Non mancheranno i ringraziamenti agli sponsor Assm - Terme di Santa Lucia, Giometti Cinema, Tombolini".