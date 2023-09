Unitre Tolentino: Corso sulla Democrazia, Novità Assoluta per l'Anno Accademico 2023-2024

Da domani al 13 ottobre sono aperte le iscrizioni all’Università delle Tre Età, Unitre di Tolentino, nella sede di via Rutiloni 14 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 12). Il programma dell’anno accademico 20232024, il 33°I dalla fondazione, consiste in 12 corsi e 14 laboratori, con la possibilità di partecipare online alle attività proposte anche da altre Unitre in rete (programma completo sul sito http:unitretolentino.blogspot.com). "Una vastissima scelta di temi e altrettante opportunità intellettuali e creative - spiega l’Unitre, presieduta da Mirella Valentini - con calendari e orari differenziati. Su 75 professori volontari e responsabili delle lezioni, 45 risultano di lungo corso (all’Unitre da decenni) e quindi hanno maturato percorsi e metodi che facilitano la comprensione e l’apprendimento. Ogni corso accademico è tenuto da più di un docente, gli interventi sono diversi tra loro, pur trattando un comune argomento, ciò a vantaggio specifico della curiosità e dell’interesse dell’auditorio. Quest’anno poi c’è una novità assoluta, il corso “Dalla democrazia ateniese alla democrazia digitale: la costruzione della leadership e la partecipazione popolare nel corso dei secoli“, organizzato e gestito direttamente dall’Unimc tramite un accordo di collaborazione scientifica".

I maestri di laboratorio, chiamati spesso ad insegnare tecniche di per sé non comuni (basti citare il mosaico in vetro), non sono da meno: puntualmente ogni anno propongono metodi nuovi per realizzare oggetti sempre più belli e originali.