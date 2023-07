Università al centro della ricerca Dipartimento di Economia e Diritto: finanziati cinque progetti

Cinque progetti di ricerca presentati dal dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata sono stati ammessi al finanziamento del bando Prin 2022 (Progetti di rilevante interesse nazionale) del Ministero. Il programma viene emanato dal Mur per finanziare progetti di ricerca pubblica biennali al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti in linea con gli obiettivi del Pnrr e favorire la partecipazione italiana alle iniziative del Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea. Le cinque proposte di studio e analisi, presentate anche in collaborazione con altre università italiane, saranno finanziate con oltre un milione di euro. Di questi, 400mila euro sono destinati al dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata. "Aver ottenuto il finanziamento di cinque progetti è un grande risultato che qualifica l’attività di ricerca svolta dal nostro dipartimento - ha dichiarato la direttrice Elena Cedrola -. Sono progetti che trattano tematiche di respiro nazionale ed internazionale che hanno un’enorme ricaduta sul nostro territorio. I risultati delle ricerche saranno messi a disposizione in anteprima ai principali attori economici locali in momenti di incontro e di disseminazione". La prof.ssa Cedrola ha spiegato che il progetto da lei coordinato fornirà, ad esempio, "indicazioni operative su come le imprese di piccole e medie dimensioni, caratteristiche della nostra regione, possono comunicare efficacemente la sostenibilità aziendale, massimizzandone l’impatto sulle performance, oltre che sull’immagine che l’azienda dà di sé verso tutti i portatori di interesse del territorio. Obiettivo di non poco conto, considerando che gli effetti degli investimenti in comunicazione sono difficilmente misurabili e verificabili nel tempo". Entrando nel dettaglio dei cinque progetti finanziati dal Ministero, il primo "Tax Evasion and corruption: theoretical models and empirical studies. A quantitative-based approach for the Italian case" vede come responsabile scientifica la prof.ssa Elisabetta Michetti che afferisce al Ded e svolge il ruolo di coordinatore nazionale. Gli altri quattro invece, sono coordinati da altre università e i professori Elena Cedrola (Communicating Companies’ supply chain sustainability practices in a digital environment), Claudio Socci (Multi-sectoral integrated modeling platform for planning national energy transition pathways), Giulio Salerno (The metaphor of the ‘South’ in the comparative perspective) e Antonio Pacifico (Monitoring risks in financial markets) svolgono il ruolo di responsabili locali.