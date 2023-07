Università all’avanguardia Ricerca: record di finanziamenti

Quasi due milioni di euro per sostenere la ricerca all’Università di Macerata. Dal diritto alla letteratura, passando per la pedagogia speciale, l’economia, le scienze politiche e, in particolare, l’applicazione delle tecniche digitali e dell’intelligenza artificiale, infatti, l’ateneo ha ottenuto 830mila euro di finanziamenti nazionali per otto progetti di cui è coordinatore, e un milione e 100mila euro per gli altri 16, che lo coinvolgono in collaborazione con realtà come Bocconi, Politecnico e Università di Milano, Luiss, Firenze, Bologna, Napoli, Siena, Modera Reggio Emilia.

"Ringrazio colleghe e colleghi che hanno dimostrato profonda visione e grande professionalità nella presentazione di tante proposte di elevata qualità scientifica - ha commentato il rettore John McCourt -. Grazie a questo lavoro di squadra, siamo stati in grado di intercettare finanziamenti all’interno del programma nazionale più importante, sostenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca per favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative".

Nel dettaglio, i progetti che vedono docenti o ricercatori maceratesi alla direzione come ’Principal investigator’, riguarderanno: il diritto, con il progetto di Claudia Cesari sull’utilizzo delle nuove tecnologie dei dati biometrici all’interno dei procedimenti penali; la storia, con lo studio di Roberto Lambertini del linguaggio e delle pratiche di un’istituzione medievale, la tregua, volta a mitigare i conflitti violenti; finanza ed economia, con il focus su evasione fiscale e corruzione in Italia secondo un approccio quantitativo di Elisabetta Michetti; informatica, con Marina Paolanti che indagherà, attraverso modelli computazionali, la competenza spaziale umana all’interno di spazi complessi; le scienze politiche, con l’analisi di Andrea Prontera sulla politica energetica italiana tra il recovery plan post pandemia e la guerra russo-ucraina; la pedagogia speciale con i due progetti di Lorella Giannandrea e Noemi Del Bianco, entrambi sull’utilizzo delle nuove tecnologie per favorire l’inclusione nei processi di apprendimento; la letteratura, con la digitalizzazione dell’epistolario leopardiano sotto il coordinamento di Laura Melosi.

Gli altri sedici progetti Prin, invece, sono incentranti nei settori del marketing, dell’analisi economia e socio politica, della valorizzazione dei beni culturali. I docenti referenti sono Arianna Alpini, Angela Bianchi, Elena Cedrola, Francesco De Leonardis, Patrizia Dragoni, Giacomo Gistri, Antonio Pacifico, Roberto Perna, Stefano Pollastrelli, Francesca Raffi, Giuseppe Rivetti, Giulio Salerno, George Santi, Margherita Scoppola, Claudio Socci, Simona Tiribelli.

Si tratta di importanti risorse per l’attività didattica ad ulteriore conferma della validità e modernità della proposta universitaria che è alla base dell’impegno di Unimc per formare nuove generazioni di laureati.