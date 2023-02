Università che prepara alla professione e alla vita

di Barbara Palombi

L’Università accoglie gli aspiranti studenti - arrivati anche da Abruzzo, Puglia, Umbria ed Emilia Romagna - con due giornate di orientamento: la prima, ieri, dedicata al dipartimento di Economia e Diritto, Giurisprudenza e Scienze politiche, Scienze della comunicazione e delle relazioni internazionali; la seconda in programma oggi, al dipartimento di Scienze umanistiche. Il tour alla scoperta dell’ateneo si è aperto ieri con i saluti del rettore John McCourt: "Arrivate in un momento di innovazione, tutti i nostri dipartimenti offrono punte di eccellenza. A breve entreremo in una nuova rete di otto università europee che ci consentirà di accedere a ulteriori finanziamenti. Forniamo il giusto supporto affinché possiate portare gli studi a termine nei tempi previsti. Non vogliamo lasciare indietro i nostri iscritti. Le nostre lauree sono pensate per essere professionalizzanti, per costruire il proprio futuro lavorativo. Ma vivere l’università significa anche fare un’esperienza di vita, acquisire le competenze per inserirsi con consapevolezza nella società". Il rettore ha annunciato l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale in data analysis per le Scienze sociali. "Proprio ieri un imprenditore mi parlava della necessita di questo tipo di formazione – ha commentato MCcourt –. Sviluppiamo l’offerta didattica sempre pensando al domani".

"Queste due giornate sono molto importanti per tutti gli studenti che stanno valutando di iscriversi al nostro ateneo – ha spiegato Rosita Deluigi, delegata all’orientamento –, rappresentano un modo per iniziare a conoscere la nostra realtà universitaria e le offerte formative che possono trovare. Diversi giovani sono venuti insieme alle famiglie e questo è un segnale positivo perché la realtà universitaria rappresenta un grande cambiamento nella vita dei ragazzi e, credo sia giusto, che valutino anche quello che la nostra città offre". Molti i ragazzi presenti al tour guidato nei vari dipartimenti spinti dalla curiosità e dalla determinazione di poter proseguire gli studi all’interno di una realtà all’altezza delle loro aspettative. "Abbiamo iniziato questa mattina (ieri, ndr) con una presentazione generale dell’ateneo – ha sottolineato la Deluigi –, abbiamo aperto i lavori puntando sull’esperienza universitaria e i ragazzi hanno avuto modo di interagire direttamente con i docenti e i tutor ricevendo molte informazioni. È importante capire le esigenze degli studenti per poterli supportare nel miglior modo possibile nella realizzazione dei loro progetti futuri. Abbiamo mostrato che la nostra è una facoltà campus che si muove dentro la città – ha concluso la Deluigi –, fondamentale è il confronto con i tutor che possono fornire le loro narrazioni riguardo l’esperienza universitaria. Ci sarà poi un open week strutturato su due settimane, in cui gli studenti potranno venire a frequentare le lezioni per conoscere meglio la nostra realtà".