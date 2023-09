Università della terza età, partono oggi le iscrizioni ai corsi

Prendono il via i nuovi corsi dell’Università della terza età. "L’Ute – spiega la presidente Patrizia Scaramazza – è stato sempre un service del Rotary ma, dallo scorso anno, è diventata associazione del terzo settore e ora ha una sua vita indipendente". Qual è lo scopo dell’Ute? "Quello – continua – della socializzazione; noi desideriamo che dopo il periodo del Covid le persone riprendano ad uscire di casa, si incontrino in un ambiente piacevole e, in base alla curiosità e preferenze culturali di ciascuno, possano approfondire gli argomenti che trovano interessanti". Quali sono i corsi per il 2023-2024? "Il piano dei corsi è suddiviso in 6 aree e ciascuna area include alcuni argomenti. Nello specifico – dice Scaramazza – sono questi: Area Creativa (maglia, uncinetto, taglio e cucito, tecniche pittoriche), Area della Salute (hatha yoga, scuola della salute: prevenzione e cura delle malattie, esercizi per prevenire l’invecchiamento, mindfulness, tecniche di orticoltura e giardinaggio, pilates, grafologia, intelligenza emotiva, primo soccorso), Area Culturale (ascolto musica sinfonica e lirica, inglese base, inglese intermedio, spagnolo base, pillole di Galateo, cineforum in collaborazione con l’Anteas, storia e degustazione del vino), Area Storica (storia dei teatri marchigiani, sacro e profano nei palazzi gentilizi tra Roma e le Marche, storia dell’Adriatico fra Medioevo e Prima Età Moderna), Tempo libero (canto corale, Burraco) e Informatica (Internet, social network, App, Spid)". Le iscrizioni si potranno fare a partire da oggi alla segreteria Ute in piazza Mazzini 36 con i seguenti orari: martedì mattino dalle 9.30 alle 11.30, pomeriggio dalle 16 alle 18; mercoledì mattino dalle 9.30 alle 11.30; giovedì mattino dalle 9.30 alle 11.30, pomeriggio dalle 16 alle 18; venerdì mattino dalle 9.30 alle 11.30. Info all’indirizzo email [email protected], oppure al numero 3898438657.

Paola Olmi