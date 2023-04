Festa all’università di Camerino, venerdì, per celebrare i cinquant’anni del corso di laurea in Scienze geologiche. "Per noi è ormai consuetudine - ha sottolineato la professoressa Chiara Invernizzi, docente Unicam della sezione di Geologia e tra i promotori dell’iniziativa - proporre attività e seminari; il presidente Ingv, Carlo Doglioni, per onorare l’evento, è intervenuto proponendo una lectio magistralis dal titolo ’Grazie Terra’. La mattinata si è aperta con il rettore Pettinari, il direttore della scuola di Scienze e tecnologie David Vitali e il presidente della Società geologica italiana Sandro Conticelli. Con un’intervista al prof. Giovanni Deiana sono stati ripercorsi i cinquant’anni di storia del corso di laurea, con anche un breve saluto ai primi docenti, tecnici-amministrativi e iscritti al corso presenti in sala. Dopo la lectio del prof. Doglioni, il coordinatore della sezione di Geologia, Stefano Mazzoli, ha presentato volti, progetti, numeri, corsi di laurea e di dottorato della Geologia Unicam. Ha chiuso l’evento il presidente dell’ordine nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo. Quello di Unicam è stato il primo corso di laurea in Scienze geologiche avviato nel versante Adriatico del Centro Italia.