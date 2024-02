Università di Macerata, Laureati in materie umanistiche sempre più richiesti dalle imprese

"Le imprese guardano sempre più ai laureati in materie umanistiche, che sanno risolvere problemi complessi". Il rettore Unimc John McCourt ha inaugurato l’anno accademico parlando di piani formativi, disagi giovanili a cui l’università cerca di far fronte e mediazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro: "Con la volontà di mettere al centro il ruolo della conoscenza, della creatività e dell’imprenditorialità, siamo chiamati a riflettere sui sui valori identitari dell’ateneo. Come mondo della formazione dobbiamo mediare tra la centralità del "know what", ossia il sapere che cosa, la volontà e la necessità del "know why", sapere perché, e il "know how", sapere come. Anche la nostra università, con forti radici nell’umanesimo, è chiamata a rispondere all’ultimo requisito, cioè fornire ai propri laureati il know how per entrare nel mondo del lavoro che cambia così velocemente. Possiamo aggiungere il "know who", cioè le soft skills interpersonali che si apprendono sì con l’esperienza operativa, tramite stage e tirocini, ma anche, forse ancora di più, vivendo e contribuendo a una comunità universitaria viva come quella di Macerata".

"Direi che gli ultimi due saperi – ha sottolineato il rettore – restano al di fuori della portata dell’intelligenza artificiale, che è senza dubbio uno strumento importantissimo, che però necessita del supporto e della guida dell’intelligenza umana. I cambiamenti attuali non sono solo tecnologici e i giovani sono giustamente preoccupati per il futuro. Manca fiducia e noi siamo chiamati a sentire, filtrare, a rispondere alle loro preoccupazioni e ai loro disagi. Dobbiamo mantenere una costruttiva relazione in un momento storico di fragilità diffusa. Al primo posto c’è il tema dell’emergenza climatica. L’80% dei giovani pensa che siamo vicini al punto di non ritorno. Le altre principali preoccupazioni sono la disoccupazione, il costo della vita, i problemi di discriminazione, la violenza contro le donne, la salute mentale. Tutte tematiche che meriterebbero una lunga riflessione. Unimc ha agito, anche quest’anno, contro ogni forma di discriminazione, ma ha anche investito in modo significativo per dare un sostegno agli studenti che vivono condizioni di vulnerabilità o di disagio psicologico". Il rettore ha poi sottolineato il lavoro sugli edifici dell’Università di Macerata, già svolti e a venire, ricordando che "in breve andrà in porto anche l’acquisto dell’ex Banca d’Italia". Notizie positive sul fronte delle immatricolazioni che, "dopo diversi anni di flessione, hanno fatto registrare un +7%".