Università: due giorni di elezioni Gli studenti vogliono contare, si affrontano quattro liste

Unimc alle urne. Oggi, dalle ore 9 alle 17, e domani, dalle 9 alle 14, tutti gli studenti iscritti saranno chiamati a votare i propri rappresentanti che rimarranno in carica nel biennio 20232025. Sono previste due postazioni fisiche, al polo Pantaleoni (via Armaroli 28) e al polo Bertelli (piazzale Bertelli) in modo da agevolare chi non dispone di dispositivi informatici adeguati. Inoltre, sarà possibile votare online accedendo alla propria area riservata, favorendo così anche la partecipazione degli studenti Erasmus. Per votare è necessario avere una situazione tasse universitarie regolare. L’evento, che vede come protagonisti gli studenti, non può che essere raccontato proprio da coloro che vogliono rappresentarli. In lizza ci sono Officina Universitaria, Obiettivo Studenti, Azione Universitaria e SUM (Studenti Universitari nelle Marche).

Aurora Bruno candidata in Senato Accademico, Consiglio degli studenti e in Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali pres4enta ’Officina Universitaria’: "È un sindacato studentesco di sinistra nato nel 2007 che si ispira ai valori di uguaglianza, giustizia sociale, dell’antifascismo e dell’ambientalism. Il nostro programma mira a rendere l’università sempre più accessibile e gratuita attraverso provvedimenti che garantiscono il diritto alla studio, in particolare vogliamo un allargamento della soglia Isee per la no tax area e l’eliminazione dei criteri di merito che ostacolano l’accesso alla borsa di studio".

Francesca Bonaduce è candidata in Senato Accademico, Consiglio degli studenti e in Consiglio di Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali. Ci parla di ’Obiettivo studenti’: "È una lista apartitica e apolitica, il nostro programma verte, in particolare, sulle due problematiche dell’ateneo: gli spazi, i quali dovrebbero essere ripensati in modo da mettere al centro lo studente e le sue necessità, e la comunità locale, attuando delle misure che rendano Macerata una città sempre più a misura di universitari".

Philipp Sandroni è candidato in Consiglio d’Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza e in Consiglio di Classe LMG1. "Azione Universitaria - dice - rappresenta la destra negli atenei di tutta Italia, il nostro programma rispecchia i criteri di solidarietà, appartenenza e rappresentanza che sono alla base di un progetto di visione organica dell’ateneo. In particolare proponiamo l’istituzione di borse di merito per coloro che hanno conseguito risultati in diversi settori e l’istituzione di un garante degli studenti".

Tommaso Lorenzini è candidato in Senato Accademico, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza e in Consiglio di Classe LMG1. "Abbiamo creato SUM nel 2021 - spiega - con la volontà di dare vita ad un movimento universitario indipendente, formato da un gruppo di studenti di idee e interessi differenti che collabora per difendere le istanze della popolazione universitaria. Il nostro programma verte sulla risoluzione di problemi pratici quanto indispensabili, come il miglioramento della rete Wi-Fi gratuita dell’ateneo e dell’app uniMC integrando anche la convenzione con i parcheggi".

Elena Silvetti