Università, fermato il calo di iscritti: "Vogliamo superare quota 10mila"

"L’ambizione dell’ateneo è superare quota diecimila iscritti". Guarda avanti John McCourt, professore 58enne di Dublino di letteratura inglese e noto esperto di letteratura irlandese, diventato rettore dell’Università di Macerata nel novembre 2022.

Rettore, quanti sono oggi gli iscritti?

"Siamo verso i 9.500. C’è stato un incremento piccolo ma significativo di matricole dopo anni in cui si registrava un calo".

Quali sono le mosse per aumentarne il numero?

"Intanto è stato fermato un declino. Per un maggiore numero di studenti occorre elevare la qualità della didattica, migliorare le infrastrutture ben consapevoli che la nostra forza è una città campus dove vivere l’ateneo 24 ore su 24".

Perché un giovane dovrebbe iscriversi in un piccolo ateneo?

"Molte famiglie hanno un solo figlio e investono su di lui mandandolo nelle grandi università pensando che avrà maggiori possibilità. Dobbiamo invece far capire che una laurea in un ateneo più piccolo può essere anche migliore: ci sono numeri limitati, in aule non ci saranno 500 persone, c’è uno scambio continuo tra docente, tutor e ragazzo".

Non ritiene che sia un errore aprire sedi universitarie in diverse città?

"I giovani devono venire all’università e non viceversa. Macerata ha una sola sede e non vedo motivi per cambiare".

Spesso vedendo giocare una squadra si dice che si vede la mano dell’allenatore, osservando l’ateneo in cosa nota la sua impronta?

"Spero che si noti un lavoro coeso di ascolto e condivisione che coinvolge vari componenti della nostra comunità. Il ruolo del rettore è ascoltare e decidere, spero che le decisioni vengano recepite a vantaggio della collettività. Poi è forte l’attenzione verso l’Europa nel campo della ricerca, nella partecipazione ai vari bandi".

Cosa ha lasciato il terremoto?

"I danni sono meno visibili di quelli lasciati a Camerino, tuttavia abbiamo diversi palazzi da sistemare. Quest’anno abbiamo ripristinato la Loggia del grano e palazzo Strambi".

Cosa deve fare la città per il suo ateneo?

"Sostenerlo avviando politiche che rendono più accessibile studiare qui attraverso un sistema di trasporti, di agevolazioni per gli iscritti, investendo sui posti letto perché c’è un numero carente, i pendolari trovano difficoltà a trovare parcheggio. Sono da creare le premesse per accogliere i ragazzi e rendere loro la vita più stimolante".

Quali sono le prospettive per il 2024?

"Il rafforzamento di scambi, ricerca e didattica grazie alla rete europea. La definizione del contratto per il palazzo dell’ex sede di Banca d’Italia per un’amministrazione ancora più funzionale e per lo sportello unico per gli studenti".

Cosa chiede al Governo?

"Di impegnarsi non solo con i fondi straordinari, ma di adeguare anche quelli ordinari".

Qual è stato il problema che ha lasciato il 2023?

"Più che di problemi parlerei di sfide: migliorare la didattica, aumentare il numero di iscritti, rendere più partecipe e soddisfacente la vita universitaria, dobbiamo migliorare nella raccolta dei fondi attraverso i bandi europei".

Investirete nelle strutture?

"Nel palazzo ex sede della Banca d’Italia, nell’ampliamento del polo Bertelli, nella costruzione di un auditorium da 250 posti a lato di villa Lauri, siamo impegnati nella realizzazione del centro sportivo i cui lavori termineranno nel 2025. Stanno per iniziare gli interventi a palazzo Ugolini, nella sede di Giurisprudenza e in quella lungo via Garibaldi".

Come è stato il suo primo anno da rettore?

"Bello, una sfida continua in cui si gettano semi sperando di raccogliere i frutti fra cinque anni".