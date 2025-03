Università fondamentali per il futuro dell’Europa. McCourt incontra Letta

Il futuro dell’Europa passa anche dal rafforzamento delle sue università. A Bruxelles il rettore di Unimc, John McCourt, insieme ad Annick Allaigre, rettrice dell’Université Paris 8, e Bruna Vives, segretaria generale di Erua, ha rappresentato Unimc e la European Reform University Alliance al convegno ’Shaping the Future: European Universities Alliances for a Competitive Europe’. "La mia partecipazione – ha dichiarato McCourt – ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo delle università europee per il futuro dell’Unione. Unimc ed Erua sono pronte ad affrontare le sfide che ci attendono". Durante il convegno McCourt ha incontrato Enrico Letta, autore del "Rapporto sul futuro del Mercato unico europeo".