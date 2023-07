Università di Macerata: annullato il concorso da ricercatore. Il Tar: “Da rifare”

Macerata, 18 luglio 2023 – Concorso da rifare all’Università di Macerata, per un posto a tempo determinato da ricercatore in Filosofia del diritto. Il Tar ha infatti accolto il ricorso di uno dei candidati, Giacomo Viggiani, arrivato secondo.

Il concorso era stato bandito a marzo 2022, e sei candidati erano stati ammessi alla prova, a luglio. Uno di questi, Giacomo Viggiani, ritenendo le valutazioni della commissione lacunose, e che la sua carriera fosse stata sottovalutata, con l’avvocato Maria Francesca Tropea si era rivolto al Tar. Il ricorrente aveva indicato la mancanza di motivazioni nelle valutazioni. Inoltre, il bando riguardava l’attivazione di un corso di teorie e politiche dell’uguaglianza, fino a quel momento esistente solo a Brescia e tenuto da Viggiani. Per giunta, il presidente della commissione, il professor Sabbatini di Unimc, per due anni aveva adottato una monografia scritta proprio da Viggiani, e tuttavia anche questa aveva avuto un punteggio basso.

Quanto alla valutazione della conoscenza dell’inglese, Viggiani aveva fatto presente che una candidata che aveva studiato nel Regno Unito e tuttora insegna a Londra aveva avuto un punteggio appena sufficiente. Da qui la richiesta di annullare la procedura e di essere risarcito del danno.

L’Università, difesa dall’avvocato Giorgio Pasqualetti, al Tar aveva depositato una scheda con le valutazioni e i punteggi assegnati a ogni candidato, scheda che per errore non sarebbe stata trasmessa all’Ufficio personale. Ma il Tar ha dato torto all’ateneo. "La procedura di selezione di ricercatori e docenti – scrivono i giudici – è uno dei procedimenti più delicati, sia perché partecipano concorrenti spesso di livello pressoché uguale, sia perché, purtroppo, in alcuni casi gli esiti delle procedure sono portate all’attenzione di altri plessi giudiziari e/o dell’Autorità Anticorruzione".

Perciò non era ammissibile la produzione ex post della scheda di valutazione, senza una data certa e una firma, documento che avrebbe dovuto essere già agli atti dell’ufficio personale. Quegli atti avrebbero dovuto essere valutati dal rettore, al momento della firma del decreto di nomina del ricercatore; se non c’erano, il decreto è illegittimo. Quanto poi all’inglese, la commissione avrebbe dovuto stabilire i criteri di valutazione. "Appare poi singolare che un candidato che ha insegnato per anni nel Regno Unito abbia un punteggio di appena 14 punti su 25".

Ricorso accolto dunque, decreto rettorale annullato e entro un mese l’Università dovrà ripetere la selezione, con una commissione diversa. Nessun risarcimento a Viggioni, che potrà ripetere la selezione.