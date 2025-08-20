Università di Macerata, morto il professor Gianfranco Paci. Il rettore McCourt: "Lascia un segno indelebile"

Macerata, 20 agosto 2025 — L'Università di Macerata e l'intero mondo accademico piangono la scomparsa del professor Gianfranco Paci, 79 anni, eminente studioso di Epigrafia romana e Storia romana e professore emerito dell'Ateneo dal 2015. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra colleghi, studenti e ricercatori, che ricordano in lui non solo un alto profilo scientifico, ma anche una persona di rara generosità e umanità. A riguardo, il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt, ha voluto sottolineare il valore e l'impronta lasciata dal docente: “Con Gianfranco Paci perdiamo un grande studioso, un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e nella ricerca internazionale”, è il suo commento. McCourt ha poi ricordato le qualità personali e professionali del professore, evidenziando la dedizione alla ricerca, la serietà, il rispetto nei rapporti con colleghi e studenti, la generosità verso amici e allievi e l'umiltà di chi è mosso da una vivace curiosità e dal desiderio di ricostruire la verità storica.

Chi era Gianfranco Paci