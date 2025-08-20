Università di Macerata, morto il professor Gianfranco Paci. Il rettore McCourt: "Lascia un segno indelebile"

Macerata, 20 agosto 2025 — L'Università di Macerata e l'intero mondo accademico piangono la scomparsa del professor Gianfranco Paci, 79 anni, eminente studioso di Epigrafia romana e Storia romana e professore emerito dell'Ateneo dal 2015. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra colleghi, studenti e ricercatori, che ricordano in lui non solo un alto profilo scientifico, ma anche una persona di rara generosità e umanità. A riguardo, il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt, ha voluto sottolineare il valore e l'impronta lasciata dal docente: “Con Gianfranco Paci perdiamo un grande studioso, un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e nella ricerca internazionale”, è il suo commento. McCourt ha poi ricordato le qualità personali e professionali del professore, evidenziando la dedizione alla ricerca, la serietà, il rispetto nei rapporti con colleghi e studenti, la generosità verso amici e allievi e l'umiltà di chi è mosso da una vivace curiosità e dal desiderio di ricostruire la verità storica.
Chi era Gianfranco Paci
Il professore Paci era nato il 7 gennaio 1946. Formatosi sotto la guida di Lidio Gasperini e parte della scuola di Attilio Degrassi, ha sviluppato una carriera accademica di straordinario livello . La sua attività didattica e di ricerca lo ha portato a insegnare in prestigiose istituzioni, tra cui l'Università di Trento e la Sorbonne di Parigi, prima di approdare a Macerata, dove ha diretto la cattedra di Epigrafia fino al pensionamento. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: è stato direttore dell'Istituto di Storia antica tra il 1983 e il 1985, del Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell'antichità (dal 1995 al 2007) e del Centro di documentazione e ricerca sull'Africa settentrionale tra il 2012 e il 2016. Ha guidato il corso di laurea in Lettere dal 1991 al 1994, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di prorettore e delegato alla firma. Successivamente è stato preside della facoltà di Lettere e Filosofia dal 2006 al 2012. Con la sua scomparsa, ha lasciato un'eredità scientifica impressionante, con oltre 400 pubblicazioni tra articoli, saggi e monografie. Inoltre, è stato fondatore e direttore della rivista 'Picus. Studi e ricerche sulle Marche nell'antichità', punto di riferimento per gli studi sulla storia antica della regione e più in generale per la ricerca accademica in ambito epigrafico. Il professore era inoltre membro di numerose associazioni scientifiche internazionali, contribuendo a consolidare i rapporti tra la comunità accademica italiana e quella estera. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda un uomo di straordinaria disponibilità e sensibilità, sempre pronto a trasmettere la sua passione e a incoraggiare la curiosità dei giovani studiosi. I colleghi sottolineano come la sua capacità di coniugare rigore scientifico e umanità lo abbia reso un punto di riferimento non solo per gli specialisti di Epigrafia e Storia romana, ma anche per l'intero Ateneo maceratese. Dopo la morte, l'Università di Macerata ha espresso vicinanza alla famiglia ea quanti hanno avuto modo di collaborare con Paci, ricordando l'impatto indelebile che ha lasciato nella formazione di numerose generazioni di studiosi e nella promozione della ricerca storica italiana e internazionale. La sua eredità accademica e umana continuerà nel frattempo a vivere attraverso i suoi scritti e l'influenza che ha esercitato su studenti e colleghi, rendendo la sua scomparsa una perdita dolorosa ma anche un momento di memoria e gratitudine per un maestro della cultura antica.