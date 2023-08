Università, Open Day per conoscere l’offerta formativa e i servizi

Dopo la pausa ferragostana, l’Università si prepara ad accogliere quanti sono interessati a conoscere l’offerta formativa e i servizi in occasione del prossimo open day. Per partecipare è già possibile registrarsi sul sito unimc.itopenday. Cuore della giornata, in programma martedì 29 agosto, sarà la sede in via Garibaldi 20, dove saranno allestiti a partire dalle 9 fino a sera, gli stand informativi liberamente accessibili dei cinque dipartimenti, della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, del Centro linguistico, dell’Istituto Confucio, dell’Ente regionale per il diritto allo studio, dei rappresentanti degli studenti e del Faro Housing. Sempre a partire dalle 9, ogni ora, nell’adiacente Orto dei pensatori si svolgeranno le presentazioni dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico, e, nel cortile interno, quelle dei corsi di laurea magistrali, divisi per Dipartimento. In questo caso, è consigliabile la prenotazione. L’Università offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali che si distinguono a livello nazionale nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Da settembre sarà attivo il nuovo corso di laurea triennale in "Data Analysis per le Scienze sociali", l’unico nel centro Italia che forma una figura sempre più richiesta dal mondo del lavoro, quella del data analyst.