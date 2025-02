"Università privata in città, cosa ne pensa Parcaroli?"

"Che cosa dice Parcaroli sul corso di laurea in Odontoiatria a Macerata?". È la domanda del gruppo di opposizione Macerata Bene Comune, dopo che la Regione ha dato il via libera all’insediamento della Link Campus University, un ateneo privato che vorrebbe avviare i corsi in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoniatria a Macerata. In attesa della pronuncia del ministero, si infiamma la polemica, con i rettori delle Università marchigiane che hanno già bocciato il progetto. Sul punto ora l’opposizione incalza il sindaco Sandro Parcaroli, che nelle scorse settimane quando era emerso il progetto si era rifugiato in un "no comment".

"Non ci convince niente in questa scelta di Acquaroli e Saltamartini – scrive Macerata Bene Comune, gruppo rappresentato in consiglio comunale dall’ex vicesindaco Stefania Monteverde (foto) –, anzi ci preoccupa tanto quello che è chiarissimo: la voglia di privatizzazione che mira a indebolire il sistema pubblico accessibile a tutti". La civica lancia quindi una serie di interrogativi: "Perché la Regione Marche dà parere positivo e invece non sostiene la ricerca delle quattro università pubbliche marchigiane? Perché non tiene conto del parere dei rettori? Perché privatizzare ricerca e formazione? Ci sono altri interessi? Altre regioni hanno saputo dire di no. Perché non la Regione Marche? Perché dare fiducia a una università privata indagata dalla Finanza per progetti di ricerca falsi e per esami facili? È questa la formazione che vogliamo per i nostri futuri medici? Tante domande – conclude Macerata Bene Comune – e tanta preoccupazione per la miopia di questa classe politica".