"Università svelate", diretta per raccontare il valore della ricerca

Diretta speciale dal Socialab d’Ateneo per la Giornata nazionale delle Università – Università svelate, iniziativa promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane per avvicinare il grande pubblico al mondo accademico. Domani alle 18 l’evento coinvolgerà i direttori di Dipartimento e i delegati alla terza e quarta missione, in un confronto sulle strategie con cui la ricerca universitaria contribuisce allo sviluppo di territorio e comunità, in collaborazione con le amministrazioni locali. Tra i temi al centro del dibattito, anche quelli promossi dal recente accordo tra Crui e Anci, con particolare attenzione alla coesione sociale, alla crescita economica e all’innovazione urbana e territoriale. Momento chiave sarà il dialogo tra Laura Marchegiani, delegata del rettore per il Placement, orientamento alla carriera, spin-off e brevetti Unimc, e Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura del Comune di Macerata (nella foto con il rettore John McCourt): al centro il ruolo delle università nella creazione di opportunità per i giovani, nel trasferimento tecnologico e nello sviluppo della competitività territoriale. Diretta sui canali social Facebook e YouTube di Unimc al link unimc.it/svelata.