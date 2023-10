Università Tre Età: ciclo di lezioni dello psicologo

Hanno appena presa il via i corsi introduttivi e divulgativi di psicologia, con particolare riferimento alla persona, alla coppia e alla famiglia al centro socioculturale "Raffaele Vita" di Corridonia, che andranno ad arricchire le attività della Università delle Tre Età. Le lezioni saranno tenute dallo psicologo e psicoterapeuta Francesco Giubileo, che approfondirà gli aspetti pratici della psicologia per quello che riguarda la vita quotidiana e quindi i rapporti tra fidanzati, tra marito e moglie, rapporti con i figli, con i nonni e i suoceri, con le famiglie d’origine e quant’altro possa rientrare nell’ambito della sfera familiare. Si potranno inviare, fin dall’inizio del corso, eventuali domande alle quali un esperto risponderà nel corso delle lezioni all’indirizzo: cscorridonia@gmail.com. Sarà trattato un aspetto minimo di teoria che servirà a favorire una buona comprensione della pratica. Il primo appuntamento sarà gratuito poi le sedute entreranno nel vivo il 28 ottobre (dalle ore 10.30) con l’argomento: "Il linguaggio della psicologia", poi con lo stesso orario si proseguirà il 4 novembre dove verrà trattata: "La psicologia della persona come cambia e si evolve nelle diverse età della vita", il 18 novembre sarà di scena "La coppia che diventa famiglia: nascita dei figli, i coniugi che diventano genitori e i suoceri che diventano nonni" e per finire il 25 novembre ci sarà: "L’adolescenza dei figli e l’adolescenza di tutta la famiglia". La partecipazione alle 4 lezioni avrà un costo complessivo di 20 euro.